Conférence organisée par l’Association « Les Amis du Vieux Chamonix » 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc, 18 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Les photographies Gay-Couttet. Un siècle d’images autour du Mont-Blanc

Conférence de Hubert Gay Couttet.

2023-12-18 18:00:00 fin : 2023-12-18 20:00:00. .

35 route du Bouchet Amphithéâtre ENSA

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Gay-Couttet photographs. A century of images around Mont Blanc

Conference by Hubert Gay Couttet

Las fotografías Gay-Couttet. Un siglo de imágenes en torno al Mont Blanc

Conferencia de Hubert Gay Couttet

Die Fotografien von Gay-Couttet. Ein Jahrhundert von Bildern rund um den Mont-Blanc

Vortrag von Hubert Gay Couttet

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc