Avant-première du film « A journey about sharing » Zom connection /ITINÉRAIRES 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc, 15 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

L’ENSM et l’association Zom Connection ont le plaisir de vous inviter à la projection en avant-première du film « A journey about sharing » le Vendredi 15 Décembre à 20h30 à l’amphithéâtre de l’ENSA..

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 22:00:00. .

35 route du Bouchet Amphithéâtre ENSA

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



ENSM and the Zom Connection association are pleased to invite you to the preview screening of the film « A journey about sharing » on Friday December 15 at 8:30pm in the ENSA amphitheatre.

La ENSM y la asociación Zom Connection tienen el placer de invitarle al preestreno de la película « Un viaje sobre el compartir », el viernes 15 de diciembre a las 20.30 horas en el anfiteatro de la ENSA.

Die ENSM und der Verein Zom Connection freuen sich, Sie zur Vorpremiere des Films « A journey about sharing » am Freitag, den 15. Dezember um 20.30 Uhr im Amphitheater der ENSA einzuladen.

