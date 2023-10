Rencontre avec le photographe animalier Jérémie Villet 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc, 23 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

L’ENSM a le plaisir de vous inviter à un échange avec le photographe animalier Jérémie Villet..

2023-10-23 18:00:00 fin : 2023-10-23 19:30:00. .

35 route du Bouchet Amphithéâtre ENSA

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



ENSM is pleased to invite you to a discussion with wildlife photographer Jérémie Villet.

La ENSM se complace en invitarle a un debate con el fotógrafo de naturaleza Jérémie Villet.

Die ENSM freut sich, Sie zu einem Austausch mit dem Tierfotografen Jérémie Villet einzuladen.

