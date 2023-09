NUPTSE : l’inaccessible absolu 35 route du Bouchet Chamonix-Mont-Blanc, 25 septembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Hélias Millerioux, Frédéric Degoulet et Benjamin Guigonnet rêvent d’ouvrir une nouvelle voie extrême sur la mythique face sud du Nuptse..

2023-09-25 20:00:00 fin : 2023-09-25 20:30:00. .

35 route du Bouchet Amphithéâtre ENSA

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Hélias Millerioux, Frédéric Degoulet and Benjamin Guigonnet dream of opening a new extreme route on the legendary south face of Nuptse.

Hélias Millerioux, Frédéric Degoulet y Benjamin Guigonnet sueñan con abrir una nueva ruta extrema en la legendaria cara sur del Nuptse.

Hélias Millerioux, Frédéric Degoulet und Benjamin Guigonnet träumen davon, eine neue Extremroute an der mythischen Südwand des Nuptse zu eröffnen.

