Stages pains à l’ancienne 35 route des Bandouliers Mauvezin, 9 septembre 2023, Mauvezin.

Mauvezin,Hautes-Pyrénées

STAGES DE PAINS À L’ANCIENNE

Ces stages se déroulent sur une journée complète et sont placés sous le signe de la convivialité et du partage. Les participants sont invités à apporter leur pique-nique et leurs couverts, afin que nous puissions manger tous ensemble ! (Le repas n’est pas fourni).

PROGRAMME :

9H : accueil des participants au Moulin, autour d’un café.

10H30 : pétrissage.

12H – 13H30 : Pause pique-nique (chaque participant prévoit ses victuailles), dans endroit couvert à cet effet.

13H30 – 14H30 : Façonnage des pâtons et mise en corbeille.

14H30 – 16H15 : Balade sur le circuit du Moulin. Chauffe du four à bois.

16H15 : Enfournement et cuisson du pain.

17H15 : café et sortie des pains du four. Chaque participant emporte son pain pour le savourer..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

35 route des Bandouliers Au Moulin de la Ribère

Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



OLD-FASHIONED BREAD-MAKING COURSES

These courses take place over a full day and are designed to encourage conviviality and sharing. Participants are invited to bring their own picnics and cutlery, so that we can all eat together! (Meals are not provided).

PROGRAM :

9am: welcome and coffee at Le Moulin.

10:30 am: kneading.

12H ? 1:30 pm: Picnic break (participants bring their own food), in a covered area.

1:30 pm to 2:30 pm: Shaping dough pieces and placing in baskets.

2:30 pm ? 4:15 pm: Walk around the Moulin circuit. Heating the wood-fired oven.

4:15pm: Baking the bread.

5:15pm: Coffee and bread removal from the oven. Participants take their own bread home to enjoy.

CURSOS DE PAN TRADICIONAL

Estos cursos se desarrollan a lo largo de una jornada completa y tienen como objetivo compartir y convivir. Invitamos a los participantes a traer su picnic y sus cubiertos para que podamos comer todos juntos (No se sirven comidas).

PROGRAMA :

9h: Bienvenida y café en el Moulin.

10h30: amasado.

12H ? 13h30: Pausa picnic (los participantes traen su propia comida), en una zona cubierta.

13h30 – 14h30: Dar forma a las piezas de masa y colocarlas en cestas.

14:30 – 16:15: Paseo por el molino. Calentamiento del horno de leña.

16.15 h: Carga del horno y cocción del pan.

17.15 h: Café y pan sacado del horno. Los participantes se llevan el pan a casa.

PRAKTIKA ZUM BACKEN VON BROT NACH ALTER TRADITION

Diese Praktika dauern einen ganzen Tag und stehen im Zeichen der Geselligkeit und des Teilens. Die Teilnehmer werden gebeten, ihr Picknick und Besteck mitzubringen, damit wir alle zusammen essen können! (Das Essen wird nicht bereitgestellt).

PROGRAMM :

9H: Empfang der Teilnehmer in der Mühle bei einem Kaffee.

10H30 : Kneten.

12H ? 13H30: Picknickpause (jeder Teilnehmer bringt seine eigenen Lebensmittel mit), an einem überdachten Ort.

13H30 ? 14H30: Teiglinge formen und in Körbe legen.

14H30 ? 16H15: Spaziergang auf dem Rundweg der Mühle. Heizen des Holzofens.

16H15: Einschießen und Backen des Brots.

17H15: Kaffee und Entnahme der Brote aus dem Ofen. Jeder Teilnehmer nimmt sein Brot mit, um es zu genießen.

