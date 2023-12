Mireille Mathieu – 60 ans d’amour 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement, 22 novembre 2025, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Mireille Mathieu vous donne sur la scène du Cepac Silo samedi 22 novembre 2025..

En 1965, au Jeu de la Chance, célèbre télé crochet, le public découvre et plébiscite Mireille Mathieu,

s’en suit une ascension fulgurante et Mireille devient une icône incontournable de la chanson française.



Avec 200 millions de disques vendus dans le monde, Mireille fête en chansons ses 60 ans d’une vie d’amour avec le public



Un véritable conte de fée pour une carrière et une voix unique.



Sud Concerts en accord avec Gilbert Coullier Productions et Abilène Disc présente ce spectacle.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



