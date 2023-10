The World Of Queen 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement, 27 avril 2025, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Pendant 2h, plongez dans l’atmosphère des plus grands shows du groupe Queen ! Rendez-vous au Cepac Silo le 27 avril 2025 !.

2025-04-27 20:30:00 fin : 2025-04-27 . EUR.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



For 2 hours, immerse yourself in the atmosphere of Queen?s greatest shows! See you at Cepac Silo on April 27, 2025!

Durante 2 horas, sumérgete en la atmósfera de los grandes espectáculos de Queen ¡Nos vemos en el Silo Cepac el 27 de abril de 2025!

Tauchen Sie zwei Stunden lang in die Atmosphäre der größten Shows der Band Queen ein! Wir sehen uns am 27. April 2025 im Cepac Silo!

Mise à jour le 2023-10-11 par Ville de Marseille