Beth Hart 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement, 14 mars 2025, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-03-14 20:00:00

fin : 2025-03-14

Rendez-vous au Cepac Silo le 14 mars 2025 avec Beth Art..

Après ses concerts au Palais des Congrès en mai 2018, à L’Olympia en 2020 puis à La Seine Musicale en juillet 2022, Beth Hart sera de retour à L’Olympia, sa salle de cœur, à Paris, les 2 et 3 décembre 2023.



L’histoire d’amour entre la chanteuse américaine et le music-hall du boulevard des Capucines symbolise en bien de points l’impérissable succès de Beth dans l’hexagone.



C’est là qu’un soir pas comme les autres, elle avait rendu un émouvant hommage à sa mère, venue spécialement des Etats-Unis pour voir sa fille briller sur les mêmes planches qu’Edith Piaf.



Nombreux étaient ceux qui n’avaient pu retenir leurs larmes à ce moment-là. C’est justement sa capacité à provoquer des émotions à travers ses textes et sa musique qui transforment ses concerts en souvenirs inoubliables, sans doute parce qu’au fil des chansons, les spectateurs y trouvent un peu d’eux-mêmes. Car lorsque la californienne s’assoit derrière son piano, des rires aux pleurs, tout peut arriver. Le retour de Beth Hart à L’Olympia sera donc poignant à coup sûr et l’atmosphère ou le choix des morceaux pourraient être tout à fait différents d’un soir à l’autre.



Ce passage, pour deux soirs, dans la capitale sera précédé de trois dates en province – à Mérignac, Marseille et Annecy – trois villes où, dans le passé, elle avait déjà joué à guichet fermé.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



