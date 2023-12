La tournée du Trio – Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamère, Baptiste Lecaplain 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement, 1 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamère et Baptiste Lecaplain sur la scène du Cepac Silo le 21 février 2025 avec « La tournée du Trio »..

2025-02-21 20:00:00 fin : 2025-02-21 . EUR.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamère and Baptiste Lecaplain on stage at Cepac Silo on February 21, 2025 with « La tournée du Trio ».

Únase a Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamère y Baptiste Lecaplain en el escenario del Cepac Silo el 21 de febrero de 2025 con « La tournée du Trio ».

Treffen Sie Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamère und Baptiste Lecaplain am 21. Februar 2025 auf der Bühne des Cepac Silo mit « La tournée du Trio ».

Mise à jour le 2023-11-28 par Ville de Marseille