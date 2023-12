Nawell Madani – Tout court 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement, 19 décembre 2024 20:30, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez Nawell Madani sur la scène du Cepac Silo le 19 décembre 2024 avec son nouveau spectacle « Tout court « .

Attention : le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans..

2024-12-19 20:30:00 fin : 2024-12-19 . EUR.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join Nawell Madani on stage at Cepac Silo on December 19, 2024 with her new show « Tout court ».

Warning: the show is not recommended for children under 16.

Únase a Nawell Madani en el escenario del Silo Cepac el 19 de diciembre de 2024 con su nuevo espectáculo « Tout court ».

Advertencia: el espectáculo no está recomendado para menores de 16 años.

Erleben Sie Nawell Madani am 19. Dezember 2024 mit ihrer neuen Show « Tout court » auf der Bühne des Cepac Silo.

Achtung: Die Aufführung ist für Personen unter 16 Jahren nicht geeignet.

Mise à jour le 2023-12-04 par Ville de Marseille