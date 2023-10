Fabien Olicard – Archétypes 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement, 7 juin 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Fabien Olicard est de retour avec son nouveau spectacle sur la scène du Cepac Silo. Rendez-vous le 7 juin..

2024-06-07 20:30:00 fin : 2024-06-07 . EUR.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fabien Olicard is back with his new show on the Cepac Silo stage. See you on June 7.

Fabien Olicard vuelve con su nuevo espectáculo en el Silo Cepac. Nos vemos el 7 de junio.

Fabien Olicard kehrt mit seiner neuen Show auf die Bühne des Cepac Silo zurück. Wir sehen uns am 7. Juni.

Mise à jour le 2023-09-06 par Ville de Marseille