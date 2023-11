AC/DC Tribute Show – Highway To Symphony 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement, 4 mars 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

En une seule soirée deux époques différentes se réuniront sur scène : AC/DC et un orchestre symphonique, la musique classique et la modernité. Rendez-vous au Cepac Silo le 4 mars..

2024-03-04 20:00:00 fin : 2024-03-04 . EUR.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In a single evening, two different eras will come together on stage: AC/DC and a symphony orchestra, classical music and modernity. See you at Cepac Silo on March 4.

En una sola velada, dos épocas diferentes se darán cita en el escenario: AC/DC y una orquesta sinfónica, música clásica y modernidad. Nos vemos en el Silo Cepac el 4 de marzo.

An einem einzigen Abend werden zwei verschiedene Epochen auf der Bühne zusammenkommen: AC/DC und ein Symphonieorchester, klassische Musik und die Moderne. Wir sehen uns im Cepac Silo am 4. März.

Mise à jour le 2023-11-23 par Ville de Marseille