Petit Chaperon Rouge 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement, 17 février 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez « Petit Chaperon Rouge » au Cepac Silo le 17 février : comédie musicale délirante, destinée à toute la famille !.

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . EUR.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See « Little Red Riding Hood » at Cepac Silo on February 17: a delightful musical comedy for the whole family!

Vea « Caperucita Roja » en el Silo Cepac el 17 de febrero: ¡un encantador regreso musical para toda la familia!

Rotkäppchen » im Cepac Silo am 17. Februar: ein bezauberndes musikalisches Komödienstück für die ganze Familie!

