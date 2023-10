Pasión de Buena Vista 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement, 13 février 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous le 13 février avec le spectacle Pasión de Buena Vista sur la scène du Cepac Silo..

2024-02-13 20:00:00 fin : 2024-02-13 . .

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us on February 13 for Pasión de Buena Vista on the Cepac Silo stage.

Únase a nosotros el 13 de febrero para Pasión de Buena Vista en el Silo Cepac.

Verabreden Sie sich am 13. Februar mit der Aufführung Pasión de Buena Vista auf der Bühne des Cepac Silo.

Mise à jour le 2023-10-25 par Ville de Marseille