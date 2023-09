Le cabaret de Clara Morgane – Au 7e 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement, 25 janvier 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Embarquez pour un voyage sulfureux retraçant l’histoire du genre féminin. Rendez-vous au Cepac Silo jeudi 25 janvier !.

2024-01-25 20:30:00 fin : 2024-01-25 . EUR.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Embark on a sultry journey through the history of the female gender. See you at Cepac Silo on Thursday, January 25!

Embárcate en un sensual viaje a través de la historia del género femenino. ¡Nos vemos en el Silo Cepac el jueves 25 de enero!

Begeben Sie sich auf eine schwüle Reise durch die Geschichte des weiblichen Geschlechts. Wir treffen uns am Donnerstag, den 25. Januar im Cepac Silo!

Mise à jour le 2023-09-27 par Ville de Marseille