Michel Jonasz – Du blues du blues 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

Michel Jonasz – Du blues du blues 35 Quai du Lazaret, 30 novembre 2023, Marseille 2e Arrondissement. Michel Jonasz de retour sur scène. Rendez-vous au Cepac Silo le 30 novembre 2023..

2023-11-30 à 20:30:00 ; fin : 2023-11-30 . EUR.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Michel Jonasz back on stage. See you at Cepac Silo on November 30, 2023. Michel Jonasz vuelve al escenario. Nos vemos en el Silo Cepac el 30 de noviembre de 2023. Michel Jonasz wieder auf der Bühne. Wir sehen uns am 30. November 2023 im Cepac Silo. Mise à jour le 2023-02-14 par Ville de Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu 35 Quai du Lazaret Adresse 35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo Ville Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 2e arrondissement/

Michel Jonasz – Du blues du blues 35 Quai du Lazaret 2023-11-30 was last modified: by Michel Jonasz – Du blues du blues 35 Quai du Lazaret 35 Quai du Lazaret 30 novembre 2023 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône