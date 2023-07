Rapsodie, la première comédie musicale urbaine 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement, 25 octobre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez sur la scène du Silo Rapsodie, la première comédie musicale urbaine le 25 octobre..

2023-10-25 20:30:00 fin : 2023-10-25 . EUR.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rapsodie, the first urban musical, takes to the Silo stage on October 25.

Rapsodie, el primer musical urbano, sube al escenario del Silo el 25 de octubre.

Erleben Sie am 25. Oktober auf der Bühne des Silo Rapsodie, das erste städtische Musical.

Mise à jour le 2023-07-19 par Ville de Marseille