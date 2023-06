Le Grand Concert de l’Orchestre Démos Marseille 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement, 11 juin 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

C’est l’aboutissement d’une année de travail pour les 105 enfants du projet !.

2023-06-11 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-11

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This is the culmination of a year of work for the 105 children in the project!

Es la culminación de un año de trabajo para los 105 niños del proyecto

Es ist der Höhepunkt eines Jahres Arbeit für die 105 Kinder des Projekts!

