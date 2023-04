Izïa 35 Quai du Lazaret, 18 janvier 2023, Marseille 2e Arrondissement.

On pensait la connaître par coeur, et voilà qu’elle arrive à nous surprendre. Izïa signe son grand retour cette année avec son cinquième album attendu cet été, un retour tout aussi réjouissant pour son public que salvateur pour elle..

2023-01-18 à 20:00:00 ; fin : 2023-01-18 . EUR.

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



We thought we knew her by heart, and now she manages to surprise us. Izïa is making a comeback this year with her fifth album, expected this summer, a comeback that is as pleasing to her public as it is salutary for her.

Creíamos conocerla de memoria, y ahora consigue sorprendernos. Izïa reaparece este año con su quinto álbum, que se espera para este verano, un regreso tan grato para su público como saludable para ella.

Wir dachten, wir würden sie in- und auswendig kennen, und nun schafft sie es, uns zu überraschen. Izïa meldet sich dieses Jahr mit ihrem fünften Album zurück, das für diesen Sommer erwartet wird, eine Rückkehr, die für ihr Publikum ebenso erfreulich wie für sie selbst lebensrettend ist.

Mise à jour le 2022-04-15 par Ville de Marseille