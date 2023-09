Festival Sillon : Ateliers agroécologiques et rencontres autour du vivant et de l’écologie intégrale 35 place Henri Garmet Bonlieu-sur-Roubion, 28 octobre 2023, Bonlieu-sur-Roubion.

Bonlieu-sur-Roubion,Drôme

Le Festival Sillon est un événement artistique, culturel, engageant de nouvelles formes de rapport au territoire, à la personne et aux œuvres artistiques. Au programme de ces deux jours, des débats, des rencontres et divers ateliers..

2023-10-28 fin : 2023-10-29 . .

35 place Henri Garmet Basilique Sainte Anne

Bonlieu-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Sillon Festival is an artistic and cultural event, engaging new forms of relationship with the territory, the individual and artistic works. The two-day program includes debates, meetings and workshops.

El Festival Sillon es un acontecimiento artístico y cultural que explora nuevas formas de relacionarse con la tierra, las personas y las obras artísticas. El programa de dos días incluye debates, encuentros y talleres.

Das Festival Sillon ist ein Kunst- und Kulturereignis, das neue Formen der Beziehung zum Territorium, zur Person und zu künstlerischen Werken hervorbringt. Auf dem zweitägigen Programm stehen Debatten, Begegnungen und verschiedene Workshops.

Mise à jour le 2023-09-22 par Montélimar Tourisme Agglomération