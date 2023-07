Concert 35 Place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion, 22 octobre 2023, Bonlieu-sur-Roubion.

Bonlieu-sur-Roubion,Drôme

Le festival d’automne 2023 est consacré à la Petite Messe Solennelle de Gioachino Rossini. C’est l’œuvre d’un compositeur âgé de 75 ans qui s’était retiré de la vie musicale depuis plus de 30 ans. Rossini voit là « le dernier péché de sa vieillesse »..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

35 Place Henri Gamet Basilique Sainte Anne

Bonlieu-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The 2023 Autumn Festival is devoted to Gioachino Rossini’s Petite Messe Solennelle. This is the work of a 75-year-old composer who had been retired from musical life for over 30 years. Rossini saw it as « the last sin of his old age ».

El festival de otoño de 2023 está dedicado a la Petite Messe Solennelle de Gioachino Rossini. Se trata de la obra de un compositor de 75 años que llevaba más de 30 retirado de la vida musical. Rossini la consideró « el último pecado de su vejez ».

Das Herbstfestival 2023 ist der Petite Messe Solennelle von Gioachino Rossini gewidmet. Es ist das Werk eines 75-jährigen Komponisten, der sich seit über 30 Jahren aus dem Musikleben zurückgezogen hatte. Rossini sah darin « die letzte Sünde seines Alters ».

