Restaurant Les Artistes – Réveillon de la Saint – Sylvestre 35 place François Villon Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Pour le réveillon du jour de l’an, le restaurant Les Artistes vous a préparé un menu sur mesure pour fêter ensemble et autour d’un bon repas le passage à la nouvelle année..

2023-12-31 19:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

35 place François Villon Les Allées

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For New Year?s Eve, Les Artistes restaurant has prepared a tailor-made menu to celebrate the arrival of the new year with a good meal.

Para Nochevieja, Les Artistes ha preparado un menú a medida para celebrar la llegada del nuevo año con una buena comida.

Für Silvester hat das Restaurant Les Artistes ein maßgeschneidertes Menü für Sie zusammengestellt, damit Sie den Jahreswechsel bei einem guten Essen feiern können.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence