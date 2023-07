Musée La Bras’seris d’Ardenne- Signy-le-Petit 35 place de l’église Signy-le-Petit, 12 juillet 2023, Signy-le-Petit.

Signy-le-Petit,Ardennes

L’association « Musée la Bras’seris d’Ardenne » vous accueille dans le cadre d’une ancienne brasserie. Reconvertis en espace culturel et d’expositions vous allez y découvrir une mise en scène qui met en valeur divers objets de la vie de nos ancêtres et une remarquable collection sur verrerie artisanale du XIXème et XXème siècle. Les visites sont gratuites et sur rendez-vous de préférence. Contact: Tèl: 06.89.13.75.30.

35 place de l’église

Signy-le-Petit 08380 Ardennes Grand Est



The association « Musée la Bras’seris d’Ardenne » welcomes you in a former brewery. Converted into a cultural and exhibition space, you will discover a staging that highlights various objects from the life of our ancestors and a remarkable collection of glassware from the 19th and 20th centuries. Visits are free and preferably by appointment. Contact: Tel: 06.89.13.75.30

La asociación « Musée la Bras’seris d’Ardenne » le acoge en el marco de una antigua cervecería. Convertido en un espacio cultural y de exposición, descubrirá una puesta en escena que pone de relieve diversos objetos de la vida de nuestros antepasados y una notable colección de cristalería de los siglos XIX y XX. Las visitas son gratuitas y sólo con cita previa. Contacto: Tel: 06.89.13.75.30

Der Verein « Musée la Bras’seris d’Ardenne » empfängt Sie im Rahmen einer ehemaligen Brauerei. Das Museum wurde in einen Kultur- und Ausstellungsraum umgewandelt und bietet eine Inszenierung, die verschiedene Gegenstände aus dem Leben unserer Vorfahren und eine bemerkenswerte Sammlung handgefertigter Glaswaren aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Die Besuche sind kostenlos und nur nach vorheriger Absprache möglich. Kontakt: Tel.: 06.89.13.75.30

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme