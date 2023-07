Lieux Aimés – Photographies de Claudio Argentiero 35 place de la République Arles, 4 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

exposition photos du photographe Claudio Argentiero organisée par le club des jumelages de la ville d’Arles avec son comité italien Arles / Vercelli.

Salle du bas des locaux du Club des jumelages de la ville d’Arles – Place de la République..

2023-07-04 fin : 2023-07-09

35 place de la République Place de la République

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



photo exhibition by photographer Claudio Argentiero organized by the Club des jumelages de la ville d?Arles with its Italian committee Arles / Vercelli.

Salle du bas des locaux du Club des jumelages de la ville d?Arles – Place de la République.

exposición de fotografías del fotógrafo Claudio Argentiero organizada por el Club de hermanamiento de la ciudad de Arles y su Comité italiano Arles / Vercelli.

Sala inferior de los locales del Club de Hermanamiento de Arles – Place de la République.

fotoausstellung des Fotografen Claudio Argentiero, organisiert vom Club des jumelages de la ville d’Arles mit seinem italienischen Komitee Arles / Vercelli.

Unterer Saal der Räumlichkeiten des Club des jumelages de la ville d’Arles – Place de la République.

