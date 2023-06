Course de caissse à savon 35 place de la Mairie Gaujacq, 1 juillet 2023, Gaujacq.

Gaujacq,Landes

Le comité des fêtes de gaujacq organise pour la deuxième édition une course de caisse à savon .

Programme :

16h : Présentation des voitures

16h30 : Début de la course

19h : Remise des prix suivie d’un

Repas : Melon / Jambon – Anguilles (ou entrecôte) / Frites – Glace (verre de vin et café compris) – Menu enfant : Melon – Steak haché / Frites – Glace (verre de soda au choix compris).

Inscriptions obligatoires avant le 18 JUIN..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

35 place de la Mairie

Gaujacq 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the second year, the gaujacq festival committee is organizing a soapbox race.

Program :

4pm: Car presentation

4:30 pm: Start of the race

7pm: Prize-giving followed by a

Meal: Melon / Ham – Eels (or entrecôte) / French fries – Ice cream (glass of wine and coffee included) – Children’s menu: Melon – Chopped steak / French fries – Ice cream (glass of soda included).

Registration required by JUNE 18.

Por segundo año consecutivo, el comité del festival gaujacq organiza una carrera de jabones.

Programa :

16.00 h: Presentación de los coches

16.30 h: Salida de la carrera

19h: Entrega de premios y comida

Comida: Melón / Jamón – Anguilas (o entrecot) / Patatas fritas – Helado (copa de vino y café incluidos) – Menú infantil: Melón – Chuletón / Patatas fritas – Helado (vaso de refresco a elegir incluido).

Por favor, inscríbase antes del 18 de JUNIO.

Das Festkomitee von Gaujacq organisiert zum zweiten Mal ein Seifenkistenrennen.

Programm :

16 Uhr: Vorstellung der Autos

16.30 Uhr: Beginn des Rennens

19 Uhr: Preisverleihung, gefolgt von einem

Mahlzeit: Melone / Schinken – Aal (oder Entrecôte) / Pommes frites – Eis (Glas Wein und Kaffee inbegriffen) – Kindermenü: Melone – Hacksteak / Pommes frites – Eis (Glas Soda nach Wahl inbegriffen).

Anmeldungen sind bis zum 18. JUNI erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-31 par Landes Chalosse