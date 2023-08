Les stages des Ateliers de Kernad 35 Lieu-dit Beaubiat Bersac-sur-Rivalier, 16 septembre 2023, Bersac-sur-Rivalier.

Bersac-sur-Rivalier,Haute-Vienne

Vitrail avec Julie Bernard de la galerie du bocal https://roulieverre.fr/. Modelage sur formes organiques avec Nadine Kergosien https://youtu.be/IBkX6jN5bcU. Techniques mixtes. Sortie plantes comestibles. Porcelaine papier. Textile avec Christine, tisserande. Art singulier (objets de récupération) avec Tracey de l’association creusoise Picapica http://picapicastuff.blogspot.com. Ecriture avec Monique de l’association Par Chemin Faisant. Ateliers les samedis mais tous, se renseigner sur site Internet et Facebook..

2023-09-16 fin : 2024-06-01 . .

35 Lieu-dit Beaubiat Les Ateliers de Kernad

Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Stained glass with Julie Bernard from galerie du bocal https://roulieverre.fr/. Modeling on organic forms with Nadine Kergosien https://youtu.be/IBkX6jN5bcU. Mixed media. Edible plant outing. Paper porcelain. Textiles with Christine, weaver. Singular art (salvaged objects) with Tracey from the Creus association Picapica http://picapicastuff.blogspot.com. Writing with Monique from Par Chemin Faisant. Workshops on Saturdays, but for more information, visit our website and Facebook.

Vidrieras con Julie Bernard de la galerie du bocal https://roulieverre.fr/. Modelado de formas orgánicas con Nadine Kergosien https://youtu.be/IBkX6jN5bcU. Técnica mixta. Salida de plantas comestibles. Porcelana de papel. Textiles con Christine, tejedora. Arte singular (objetos recuperados) con Tracey de la asociación Creus Picapica http://picapicastuff.blogspot.com. Escritura con Monique de la asociación Par Chemin Faisant. Talleres los sábados, pero para más información, visite el sitio web y Facebook.

Glasmalerei mit Julie Bernard von der Galerie du bocal https://roulieverre.fr/. Modellieren von organischen Formen mit Nadine Kergosien https://youtu.be/IBkX6jN5bcU. Gemischte Techniken. Ausflug zu essbaren Pflanzen. Porzellan aus Papier. Textilien mit Christine, Weberin. Singuläre Kunst (wiederverwertete Gegenstände) mit Tracey vom Verein Picapica aus der Creusoise http://picapicastuff.blogspot.com. Schreiben mit Monique von der Vereinigung Par Chemin Faisant. Workshops samstags, aber alle, Informationen auf der Website und auf Facebook.

