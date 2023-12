Cet évènement est passé Champagne et truffe 35 Grande Rue Prouilly Catégories d’Évènement: Marne

fin : 2023-11-11 17:30:00 Visite oenotouristique autour du Champagne et de la Truffe.

Vivez une expérience unique à la découverte du Champagne et de la Truffe ! Rencontre et échanges conviviaux avec un couple de producteurs qui vous accompagnera pendant une demi-journée. Au Programme:

– Balade dans le vignoble et la forêt de Prouilly situé à 15km de Reims

– Découverte de la truffière et recherche de truffes avec la chienne Tosca

– Dégustation de 3 champagnes dans le cellier du couple de vignerons accompagnés d’amuse-bouches à la truffe Visite uniquement en français, inscription obligatoire par mail.

35 Grande Rue CHAMPAGNE MALINGRE TRUCHON

Prouilly 51140 Marne Grand Est

