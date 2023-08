Fascinant Week-end V&D : Champagne et truffe 35 grande rue Prouilly, 21 octobre 2023, Prouilly.

Prouilly,Marne

Visite oeno-touristique autour du champagne et de la truffe. Balade dans les vignes et la truffière, recherche de truffes avec notre chien puis dégustation de 3 champagnes et d’amuse bouche truffés..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

35 grande rue CHAMPAGNE MALINGRE TRUCHON

Prouilly 51140 Marne Grand Est



Champagne and truffle tour. Stroll through vineyards and truffle fields, search for truffles with our dog, then taste 3 champagnes and truffle appetizers.

Tour del champán y la trufa. Pasee por los viñedos y los campos de trufas, busque trufas con nuestro perro y, a continuación, deguste 3 champanes y aperitivos a base de trufas.

Weintouristische Tour rund um Champagner und Trüffel. Spaziergang durch die Weinberge und die Trüffelplantage, Trüffelsuche mit unserem Hund und anschließend Verkostung von 3 Champagner und getrüffelten Amuse Bouche.

Mise à jour le 2023-08-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne