Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 21:00:00

fin : 2024-01-13 02:00:00 . Pour la rentrée Tizasek organise une soirée à l’Enklave, avec au programme: MULA

Dj & compositeur français reconnu sur la scène international, Mula joue une musique électronique hypnotique, progressive et tribal, agrémentée d’instruments folkloriques. Repéré par le label N°1 mondiale en la matière; Sol Selectas(Be svendsen, Blond:ish, Satori, Nicola Cruz…), ses morceaux apparaissent très souvent dans le top 100 Beatport. Avec en première partie: BIG MAMA’S

Deux frères, liés par le sang et par la musique, ont joint leurs forces pour faire de leurs mix un univers joyeux, rythmique et hétéroclite. Ensemble, ils forment le duo BIG MAMAS et vous transportent dans leurs sphères musicales, en empruntant des chemins originaux et décadents. Tout y passe : de l’afrobeat, aux musiques latines en passant par le disco mais aussi avec des sons électroniques comme la house, le breakbeat ou la techno. Les deux frères sont aussi les fondateurs du collectif polinois TIZASEK qui rayonne sur les lieux culturels de la région Bourgogne Franche-Comté depuis 2015. Durée : 5h

Paiement accepté : espèces seulement .

35 Grande Rue L’ENKLAVE

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

