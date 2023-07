Les volcans du Rossberg 35 Grand Rue Sentheim, 19 juillet 2023, Sentheim.

Sentheim,Haut-Rhin

Randonnée à la journée, dans de superbes paysages, entre chaumes d’altitude, crêtes et forêts, découvrez l’ancien volcanisme étonnant des Vosges du Sud. Le plus : les magnifiques panoramas depuis les chaumes ! Départ : Parking Ferme auberge Les Buissonnets à Bourbach-le-Haut. Réservations par téléphone..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 16:00:00. EUR.

35 Grand Rue

Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est



Day hikes in superb landscapes, between high altitude stubble fields, ridges and forests, discover the astonishing ancient volcanism of the Southern Vosges. Bonus: magnificent panoramas from the stubble fields! Departure point: Car park at Les Buissonnets farm inn in Bourbach-le-Haut. Bookings by phone.

Un día de excursión en un paisaje magnífico, entre rastrojos de gran altitud, crestas y bosques, descubriendo el asombroso y antiguo vulcanismo de los Vosgos del Sur. Bonus: ¡magníficos panoramas desde los rastrojos! Punto de partida: Aparcamiento de la granja albergue Les Buissonnets en Bourbach-le-Haut. Reservas por teléfono.

Tageswanderung in wunderschönen Landschaften, zwischen hochgelegenen Stoppelfeldern, Bergrücken und Wäldern. Entdecken Sie den erstaunlichen alten Vulkanismus der Südvogesen. Pluspunkt: die herrlichen Panoramen von den Stoppelfeldern aus! Start: Parkplatz Ferme auberge Les Buissonnets in Bourbach-le-Haut. Reservierungen per Telefon.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de tourisme de Masevaux