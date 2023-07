35° Festival AFRICOLOR : OMG + JOZIE L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France, 25 novembre 2023, Tremblay-en-France.

Le samedi 25 novembre 2023

de 20h30 à 23h30

.Tout public. payant Tarif Plein : 18 EUR

Tarif Réduit : 16 EUR

Africolor: festival de création musicale autour des musiques africaines allant chercher leur dimension créative ailleurs que dans les critères habituels. Dans cette édition: OMG et Jozie à l’affiche!

OMG

Oumy Gueye, plus connue sous le nom d’OMG, est une chanteuse et rappeuse sénégalaise. Lébou d’origine, communauté connue pour sa richesse culturelle, OMG grandit dans un univers musical notamment influencé par son oncle lui-même rappeur.

Après un début de carrière largement remarqué et sacré de prix multiple, OMG a su s’imposer comme une figure de la musique urbaine féminine, OMG est devenue incontournable dans ce milieu où les femmes s’expriment difficilement. Très engagée, elle dénonce à travers sa musique la violence conjugale, le viol, la grossesse précoce, la mutilation génitale… Au côté de grands artistes africain comme Amadou & Myriam, Vieux Falka Touré elle parle de la situation actuelle du Sahel dans le « The Sahel Song »… OMG s’est affirmée sur les scènes internationales en jouant en Gambie, à Nouakchott, au FEMUA 13 d’Abidjan, au FIMU de Belfort, en France et en Belgique dans le cadre du projet FREE VOICES.

Prémière partie : JOZIE

Sénégalaise, Josiane Coly surnommée Jozie a toujours ressenti une passion intense pour le chant. Née à Dakar d’un père sénégalais et d’une mère sénégalo-espagnole, elle baigne depuis sa tendre enfance dans un carrefour multi-culturel. Puis Jozie décide de prendre du recul. Elle est nostalgique des albums concepts qui ont bercé son enfance. Elle ressent le besoin de parler et de partager à son tour. Afin de rester fidèle à sa vision, elle signe chez Zibizaba record dont l’inspiration s’est puisée au cœur de son fondateur Abass Abass à qui elle confie la réalisation de son premiere album « jigenn jigenn lu ». Cet opus est loin des codes et du politiquement correct, il est particulièrement engagé, musicalement riche, avec des fusions innovantes.

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 Tremblay-en-France

