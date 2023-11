Noctam’bulles : spectacle lumineux 35 cours du 4 septembre Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Noctam’bulles, c’est un spectacle de bulles en musique et en nocturne, le samedi 23 décembre 2023 de 17h30 à 19h30.

Gratuit, en plein air devant le cinéma La cascade dans le centre-ville de Jonquières.. Familles

2023-12-23 17:30:00 fin : 2023-12-23 19:30:00. .

35 cours du 4 septembre Cinéma La Cascade

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Noctam’bulles is an evening bubble show with music, on Saturday 23 December 2023 from 5.30pm to 7.30pm.

Free, in the open air in front of the La Cascade cinema in Jonquières town centre.

Noctam’bulles es un espectáculo nocturno de burbujas con música, el sábado 23 de diciembre de 2023 de 17:30 a 19:30 h.

Gratis, al aire libre frente al cine La Cascade, en el centro de Jonquières.

Noctam’bulles, das ist eine Seifenblasenshow mit Musik und in der Nacht, am Samstag, den 23. Dezember 2023, von 17:30 bis 19:30 Uhr.

Kostenlos, unter freiem Himmel vor dem Kino La cascade im Stadtzentrum von Jonquières.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme de Martigues