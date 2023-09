Soirée One Piece 35 cours du 4 septembre Martigues, 29 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

En partenariat avec Glénat et le cinéma la Cascade, la librairie l’Argonaute organise « La nuit One piece »..

2023-09-29 18:30:00 fin : 2023-09-29 22:30:00. EUR.

35 cours du 4 septembre Cinéma La Cascade

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In partnership with Glénat and the Cascade cinema, the Argonaute bookstore is organizing “La nuit One piece”.

En colaboración con Glénat y el cine Cascade, la librería Argonaute organiza “La nuit One piece”.

In Zusammenarbeit mit Glénat und dem Kino Cascade organisiert die Buchhandlung Argonaute „La nuit One Piece“.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de Martigues