Samba De La Muerte – Release party 35 Cours Caffarelli Caen, 30 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Pour fêter la sortie de leur nouvel album ‘Ornament’, SAMBA DE LA MUERTE et le BAZARNAOM vous invitent le samedi 30 septembre à venir faire trembler le plancher du Bal Monté. La nuit sera chaude et festive avec un concert spécial de SAMBA DE LA MUERTE. Maddy Street ouvrira cette belle fête et Papatef la clôturera avec son show bouillant..

Samedi 2023-09-30 20:00:00 fin : 2023-10-01 . .

35 Cours Caffarelli

Caen 14000 Calvados Normandie



To celebrate the release of their new album ‘Ornament’, SAMBA DE LA MUERTE and BAZARNAOM invite you to come and shake the floor at Bal Monté on Saturday September 30. The night will be hot and festive with a special concert by SAMBA DE LA MUERTE. Maddy Street will open the festivities, and Papatef will close them with a boiling-hot show.

Para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum « Ornamento », SAMBA DE LA MUERTE y BAZARNAOM te invitan a venir a hacer temblar la pista del Bal Monté el sábado 30 de septiembre. La noche será caliente y festiva con un concierto especial de SAMBA DE LA MUERTE. Maddy Street abrirá la fiesta y Papatef la cerrará con su ardiente espectáculo.

Um die Veröffentlichung ihres neuen Albums ‘Ornament’ zu feiern, laden Sie SAMBA DE LA MUERTE und das BAZARNAOM am Samstag, den 30. September ein, den Boden des Bal Monté zum Beben zu bringen. Die Nacht wird heiß und festlich mit einem Sonderkonzert von SAMBA DE LA MUERTE. Maddy Street wird dieses schöne Fest eröffnen und Papatef wird es mit seiner kochend heißen Show beenden.

Mise à jour le 2023-09-22 par Calvados Attractivité