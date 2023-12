FESTIVAL D’HIVER LES ARTS PAR NATURE 35 chemin de la chaume Vix, 16 décembre 2023 11:30, Vix.

Vix,Vendée

Édition 9 du Festival Les Arts par Nature – Les Métamorphoses, entre Nature et Culture.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 15:00:00. .

35 chemin de la chaume

Vix 85770 Vendée Pays de la Loire



Edition 9 of the Festival Les Arts par Nature – Metamorphoses, between Nature and Culture

9ª edición del Festival Les Arts par Nature – Metamorfosis, entre naturaleza y cultura

Ausgabe 9 des Festivals Les Arts par Nature – Die Metamorphosen, zwischen Natur und Kultur

Mise à jour le 2023-12-02 par Vendée Expansion