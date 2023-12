ESCAPE GAME 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens, 30 décembre 2023 16:00, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Le compte à rebours est lancé ! En seulement 15min, réussirez-vous à résoudre toutes les énigmes du musée ? On l’espère pour vous, car sinon, jamais plus vous n’en sortirez !.

2023-12-30 fin : 2023-12-30 16:15:00. .

35 Boulevard Jean Bepmale MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



The countdown is on! Can you solve all the museum’s riddles in just 15 minutes? We hope so, because if not, you’ll never get out again!

¡Comienza la cuenta atrás! ¿Podrás resolver todos los enigmas del museo en sólo 15 minutos? Esperamos que sí, porque si no, ¡no volverás a salir!

Der Countdown läuft! Werden Sie es schaffen, in nur 15 Minuten alle Rätsel des Museums zu lösen? Wir hoffen es für Sie, denn wenn nicht, werden Sie nie wieder herauskommen!

Mise à jour le 2023-12-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE