CLUEDO 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens, 29 décembre 2023 15:00, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Plongez au cœur du musée, explorez chaque pièce, chaque recoin pour tenter de résoudre l’enquête !

Attention, le coupable est peut-être plus proche que vous ne le croyez….

2023-12-29 fin : 2023-12-29 16:30:00. .

35 Boulevard Jean Bepmale MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



Immerse yourself in the heart of the museum, exploring every room, every nook and cranny to try and solve the case!

Beware: the culprit may be closer than you think…

Sumérgete en el corazón del museo, explora cada sala, cada rincón para intentar resolver el caso

Cuidado, el culpable puede estar más cerca de lo que crees…

Tauchen Sie in das Herz des Museums ein, erkunden Sie jeden Raum, jeden Winkel und versuchen Sie, den Fall zu lösen!

Vorsicht, der Täter könnte näher sein, als Sie denken…

