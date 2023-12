Bibliothé-Claire 35 Boulevard de Strasbourg Dijon, 15 février 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 10:00:00

fin : 2024-02-15 10:35:00

.

Bienvenue dans le microcosme d’une petite bibliothèque itinérante, à la rencontre de sa bibliothécaire Claire, surnommée Bibliothé-Claire.

Bibliothé-Claire a des livres de tous genres et de toutes tailles. Elle les classe par couleur, par format, par catégorie ou suivant son humeur.

Dans cette bibliothèque, on trouvera une section pour les livres tristes, une autre pour les livres drôles et ceux qui font peur, tout poussiéreux et un peu moisis, car personne n’ose les emprunter.

Mais un évènement inattendu va bouleverser Bibliothé-Claire. Elle découvre un jour, un livre minuscule et terriblement mignon : un bébé-livre ! Quelle surprise quand elle voit que ses petites pages sont toutes blanches, pas une lettre, pas un mot, pas une image, rien que du blanc. Avoir la responsabilité d’un bébé-livre n’est pas si simple pour Claire. Le petit pleure parfois très fort. A-t-il faim, est-il fatigué ? Et quel genre de livre deviendra-t-il ? Un dictionnaire ? Un manuel technique ? Enfin, où le ranger ?

La bibliothèque de Bibliothé-Claire est à la fois un monde familier et rassurant, mais aussi un joyeux tintamarre de livres et de sons surprenants à explorer.

.

35 Boulevard de Strasbourg Résidence EHPAD Jeanne

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par COORDINATION CÔTE-D’OR