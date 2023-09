Concours de Belote 35 boulevard de la Mutualité Vichy, 5 novembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

CONCOURS DE BELOTE

Inscriptions à partir de 13 H 30

8,50 €

par personne

Début des parties à 14 H 30



NOMBREUX LOTS

1 LOT SUPPLEMENTAIRE AUX 2 PREMIERES DAMES

TOMBOLA : FILET GARNI



06 67 11 07 77.

2023-11-05 13:30:00 fin : 2023-11-05 19:00:00. EUR.

35 boulevard de la Mutualité Salle polyvalente de la Mutualité

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



BELOTE COMPETITION

Registration from 1:30 pm

8,50 ?

per person

Games start at 2:30 pm



MANY PRIZES

1 ADDITIONAL PRIZE FOR THE FIRST 2 LADIES

TOMBOLA : FILET GARNI



06 67 11 07 77

CONCURSO BELOTE

Inscripción a partir de las 13.30

8,50 ?

por persona

Inicio de los juegos a las 14.30



MUCHOS PREMIOS

1 PREMIO ADICIONAL PARA LAS 2 PRIMERAS DAMAS

TÓMBOLA: UNA RED DE PREMIOS



06 67 11 07 77

BELOTE-WETTBEWERB

Einschreibungen ab 13 H 30

8,50 ?

pro Person

Beginn der Spiele um 14.30 Uhr



ZAHLREICHE PREISE

1 ZUSÄTZLICHES LOS FÜR DIE ERSTEN BEIDEN DAMEN

TOMBOLA: NETZ GARNI



06 67 11 07 77

