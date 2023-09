Loto 35 Boulevard de la Mutualité Vichy, 8 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

LOTO DE QUARTIER – NOMBREUX LOTS – UNE PARTIE ENFANT –

CARTES VENDUES UNIQUEMENT SUR PLACE – 2€ LA CARTE – 10€ LES 6 CARTES – BUVETTE.

2023-10-08 14:00:00 fin : 2023-10-08 19:00:00. .

35 Boulevard de la Mutualité Salle polyvalente de la Mutualité

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



NEIGHBOURHOOD LOTTO – MANY PRIZES – CHILDREN’S SECTION – CARDS SOLD ON SITE ONLY

CARDS SOLD ON SITE ONLY – 2? THE CARD – 10? FOR 6 CARDS – REFRESHMENT BAR

LOTERÍA DE BARRIO – MUCHOS PREMIOS – SECCIÓN INFANTIL – VENTA DE TARJETAS SÓLO IN SITU

TARJETAS DE VENTA IN SITU – 2? LA TARJETA – 10? POR 6 TARJETAS – BAR

LOTTO IN DER NACHBARSCHAFT – VIELE PREISE – EIN TEIL DAVON FÜR KINDER -

KARTEN WERDEN NUR VOR ORT VERKAUFT – 2? DIE KARTE – 10? 6 KARTEN – GETRÄNKESTAND

Mise à jour le 2023-09-25 par Vichy Destinations