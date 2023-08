Aprés-midi portes ouvertes 35 Boulevard de la Mutualité Vichy, 30 septembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Présentation de notre Comité de quartier, sa fonction, ses activités, ses évènements, ses sorties. Son rôle auprès des habitants. Ambiance festive pour cet après-midi portes ouvertes : chorale, danse en ligne, buvette, méga tombola..

2023-09-30 14:30:00 fin : 2023-09-30 19:00:00. .

35 Boulevard de la Mutualité

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Introducing our neighborhood committee, its function, activities, events and outings. Its role with residents. Festive atmosphere for this open afternoon: choir, line dancing, refreshments, mega tombola.

Presentación de nuestro comité de barrio, su función, actividades, eventos y salidas. Su papel ante los vecinos. En esta tarde de puertas abiertas se respiraba un ambiente festivo, con coro, baile en línea, refrescos y una mega tómbola.

Vorstellung unseres Nachbarschaftskomitees, seiner Funktion, seiner Aktivitäten, seiner Veranstaltungen, seiner Ausflüge. Seine Rolle bei den Bewohnern. Festliche Stimmung an diesem Nachmittag der offenen Tür: Chor, Line Dance, Getränkestand, Mega-Tombola.

Mise à jour le 2023-08-28 par Vichy Destinations