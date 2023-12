Marché de Noël 35 Boulevard de la Libération Romans-sur-Isère, 16 décembre 2023 13:30, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Chorale de Noël / sketch / gourmandises / stands déco, surprise pour les enfants



16h histoire de Noël racontée pour les enfants

18h Chorale de Noël

Toute la journée Marché de Noël.

2023-12-16 13:30:00 fin : 2023-12-16 . .

35 Boulevard de la Libération Eglise Evangélique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas choir / sketch / delicacies / decoration stands, surprises for children



4pm Christmas storytelling for children

6pm Christmas choir

All day Christmas Market

Coro de Navidad / sketch / delicias / puestos de decoración, sorpresas para los niños



16:00 Cuento de Navidad para niños

18h Coro de Navidad

Mercado navideño todo el día

Weihnachtschor / Sketch / Leckereien / Deko-Stände, Überraschung für die Kinder



16 Uhr Erzählte Weihnachtsgeschichte für Kinder

18 Uhr Weihnachtlicher Chor

Ganzer Tag Weihnachtsmarkt

Mise à jour le 2023-12-02 par Valence Romans Tourisme