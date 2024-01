Les Printemps Sportifs « En salle » 35 boulevard de Beaublanc Limoges, lundi 22 janvier 2024.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-22

fin : 2024-03-29

Les Printemps Sportifs permettent aux plus de 50 ans (non licenciés dans la discipline choisie) de pratiquer une ou plusieurs activités physiques adaptées à leur niveau de forme dans une ambiance conviviale pendant huit séances

Les participants auront le choix parmi de nombreuses activités : yoga, zumba, padel, tennis de table, pilâtes, aquaphobie, apprentissage de la natation (personnes ne sachant pas nager et n’ayant pas peur de l’eau), équilibre pour les débutants, équilibre pour les confirmés, escalade en salle, avifit « aviron fitness », vélo sur piste, plongée subaquatique, bowling, gym douce, échecs et mémoire, tir à l’arc (débutants et confirmés), badminton, golf, atelier étirements « stretching global actif ».

Renseignements et inscriptions sur le site (en lien).

Les Printemps Sportifs permettent aux plus de 50 ans (non licenciés dans la discipline choisie) de pratiquer une ou plusieurs activités physiques adaptées à leur niveau de forme dans une ambiance conviviale pendant huit séances

Les participants auront le choix parmi de nombreuses activités : yoga, zumba, padel, tennis de table, pilâtes, aquaphobie, apprentissage de la natation (personnes ne sachant pas nager et n’ayant pas peur de l’eau), équilibre pour les débutants, équilibre pour les confirmés, escalade en salle, avifit « aviron fitness », vélo sur piste, plongée subaquatique, bowling, gym douce, échecs et mémoire, tir à l’arc (débutants et confirmés), badminton, golf, atelier étirements « stretching global actif ».

Renseignements et inscriptions sur le site (en lien).

EUR.

35 boulevard de Beaublanc Palais des Sports

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Limoges Métropole