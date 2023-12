Golf D’Arcachon : « Coupe du Téléthon » 35 Boulevard d’Arcachon La Teste-de-Buch, 1 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

« Coupe du Téléthon ». Formule de jeu : double greensome.

Ouverture des inscriptions le 19 novembre 2023.

Rens et inscriptions : 05 56 54 44 00.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

35 Boulevard d’Arcachon Golf d’Arcachon

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Telethon Cup. Playing style: double greensome.

Registration opens on November 19, 2023.

Information and registration: 05 56 54 44 00

« Copa Teletón ». Estilo de juego: doble greensome.

La inscripción se abre el 19 de noviembre de 2023.

Información e inscripciones: 05 56 54 44 00

« Telethon-Cup ». Spielformel: Doppelte Greensome.

Eröffnung der Einschreibungen am 19. November 2023.

Informationen und Anmeldungen: 05 56 54 44 00

Mise à jour le 2023-11-28 par OT La Teste-de-Buch