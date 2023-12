UN JEU D’ENQUÊTE GÉANT AU OAK BAR 35 bis rue du Général de Gaulle Pornic, 5 janvier 2024, Pornic.

Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 09:30:00

fin : 2024-01-05 18:00:00

Une enquête immersive avec comedien.ne.s est proposée par le Oak Bar.

Enquêteurs et enquêtrices,sont attendus avec grande impatience, et devront lever le mystère sur cette inquiétante affaire et sauver Noël!.

Enfin une activité à faire en famille, et conçue pour que les petits, comme les grands, s’amusent ensemble! Vous voulez faire durer Noël en famille en janvier 2024? Y participer avec des ami.e.s qui ont également des enfants? Les grands parents sont arrivés? C’est une occasion unique de se retrouver.

‘ ‘ dans le lieu chaleureux et hyper accueillant qu’est le OAK, lieu culturel et festif à Pornic.

Pensez à réserver votre créneau (entre 9h30 et 17h40) pour tenter une aventure unique en famille! attention les places sont limitées



Votre enquête va durer 1h30, et vous devrez :

>Résoudre des énigmes

>Observer et fouiller

>Manipuler

>Communiquer en équipe

FRIENDLY FAMILY>Des équipes intergénérationnelles, avec la possibilité de prendre bébé avec soi (2 enfants – 3 ans par groupe sous la surveillance des parents – espace poussette à l’accueil).

Les groupes peuvent aller jusqu’à 6/7 personnes + 2 enfants de -3 ans gratuit.

.

35 bis rue du Général de Gaulle Oak Bar

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



