CONCERT AVEC SANDRINE AND CO / 2ÉME PARTIE KARAOKÉ 35 bis rue du Général de Gaulle Pornic, 11 novembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Une soirée festive: 1ère partie CONCERT avec SANDRINE & CO – 2eme partie KARAOKÉ LIVE avec les musiciens qui jouent pour vous!.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 21:30:00. .

35 bis rue du Général de Gaulle Oak Bar

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A festive evening: Part 1 CONCERT with SANDRINE & CO – Part 2 LIVE KARAOKE with the musicians playing for you!

Una velada festiva: Parte 1 CONCIERTO con SANDRINE & CO – Parte 2 KARAOKE EN DIRECTO ¡con los músicos tocando para ti!

Ein festlicher Abend: 1. Teil Konzert mit SANDRINE & CO – 2. Teil Live-Karaoke mit Musikern, die für Sie spielen!

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire