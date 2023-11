BAL COUNTRY AU OAK BAR 35 bis rue du Général de Gaulle Pornic, 10 novembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Bal country animé par Isabelle Lenoir au Oak Bar..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 19:00:00. .

35 bis rue du Général de Gaulle Oak Bar

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Country ball hosted by Isabelle Lenoir at the Oak Bar.

Baile country organizado por Isabelle Lenoir en el Oak Bar.

Country-Ball unter der Leitung von Isabelle Lenoir in der Oak Bar.

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire