NOUVELLES BLAGUES 35 bis rue du Général de Gaulle, 29 mars 2023, Pornic.

Le Oak propose du Stand Up.

Les stand-uppers et stand-uppeuses jouent de nouvelles blagues et les improvisatrices et improvisateurs improvisent dessus juste après !.

2023-03-29 à ; fin : 2023-03-29 . .

35 bis rue du Général de Gaulle Oak Bar

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Oak offers Stand Up.

The stand-uppers play new jokes and the improvisers improvise on them right after!

El Roble ofrece Stand Up.

Los monologuistas cuentan chistes nuevos y los improvisadores improvisan sobre ellos a continuación

Das Oak bietet Stand Up an.

Die Stand-Upper spielen neue Witze und die Improvisationskünstler improvisieren direkt danach darauf!

Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire