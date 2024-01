PROJECTION LUMA ARLES : HONEY LAND, UN FILM DE TAMARA KOTEVSKA ET LJUBOMIR STEFANOV 35 avenue Victor Hugo Arles, samedi 27 janvier 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 17:00:00

fin : 2024-01-27 18:30:00

Le dernier week-end de chaque mois d’octobre à mars, LUMA Arles organise une série de projections suivies de discussions au Parc des Ateliers, en accès libre sur réservation.

Honey Land de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov

Macédoine | 2019 | 1h26

Sous-titré en français



Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’homme et la nature.



Une discussion aura lieu à la suite de la projection.

35 avenue Victor Hugo Luma Arles – Parc des Ateliers

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



