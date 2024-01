PROJECTION LUMA ARLES : Miel, un film Semih Kaplanoglu 35 avenue Victor Hugo Arles, vendredi 26 janvier 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-26 20:40:00

Le dernier week-end de chaque mois d’octobre à mars, LUMA Arles organise une série de projections suivies de discussions au Parc des Ateliers, en accès libre sur réservation.

Miel de Semih Kaplanoğlu

Allemagne, Turquie | 2010 | 1h43

Sous-titré en français



Yusuf a 6 ans, il vit avec ses parents dans un village isolé d’Anatolie.



Pour le petit garçon, la forêt environnante est un lieu de mystère et d’aventure où il aime accompagner Yakup, son père apiculteur. Il le regarde avec admiration installer ses ruches et récolter le miel à la cime des arbres.



Les abeilles se faisant de plus en plus rares, Yakup est obligé de partir travailler plus loin dans la forêt. Mais il tarde à revenir, et le monde se retrouve soudain plein de son absence.

35 avenue Victor Hugo Auditorium de LUMA Arles

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



